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Puigdemont: Belçika'dan sığınma talep etmiyorum

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Puigdemont: Belçika'dan sığınma talep etmiyorum
İspanya hükümetinin geçen hafta Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden aldığı Carles Puigdemont, Belçika'dan sığınma talep etmediğini açıkladı.

Brüksel'de basın toplantısı yapan Puigdemont Katalan liderlere getirilen suçlamaların temelsiz olduğunu ve adaletten kaçmadığını söyledi. Belçika'ya gelerek Katalan sorununu Avrupa Birliği'nin kalbine getirmek istediğini ifade eden Puigdemont, garantiler verilirse Katalonya'ya döneceğini de ekledi.

Katalan lider 21 Aralık'ta Katalonya'da seçimlerin düzenlenmesi konusunda "demokratik meydan okumayı kabul ettiğini" belirtti.

Puigdemont'un basın toplantısı yaptığı sırada İspanya'nın Anayasa Mahkemesi Katalonya'nın geçen haftaki bağımsızlık ilanını geçersiz saydı.

Mahkeme sözcüsü ayrıca Katalonya Özerk Yönetim parlamentosu başkanı Carme Forcadell ile diğer Katalan milletvekilleri hakkında "isyan çıkarma" suçlamalarıyla ilgili dava işlemlerinin başladığını da açıkladı.

İspanya'da baş savcı görevden alınan Puigdemont ve diğer Katalan liderleri "isyan çıkarmakla" suçlamıştı. Ülkede bu suçtan hüküm giyenler 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, de Belçika'nın Puigdemont'a sığınma hakkı vereceğine inanmadığını söyledi.

Alfonso Dastis, "Bu koşullar altında Puigdemont sığınma hakkı alırsa şaşırtıcı olur" dedi.

Dastis "AB ülkeleri arasında hukukun üstünlüğü prensibine dayalı olarak karşılıklı güven olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

İspanya medyası, görevden alınan Katalan liderin Brüksel'de sığınma davalarına bakan avukat Paul Bekaert ile görüştüğünü yazmıştı.

Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatı

Paul Bekaert, Özdemir Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapıyor.

Bekaert, "İspanya hükümetiyle savaşmaya hazır olduğunu" açıkladı.

İspanya hükümeti, geçen hafta bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın yönetimini ele almasının ardından bölgedeki kamu kuruluşlarının idaresini devralmaya yönelik hazırlıklara başlamıştı.

Madrid yönetimi Cuma günü Katalonya'nın artık özerk bir bölge olmadığını ilan etmiş, Katalan lider Carles Puigdemont'u da görevden aldığını duyurmuştu.

Katalonya Özerk Yönetimi kontrolündeki yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun kayyum atamalarıyla Madrid tarafından yönetilmeleri bekleniyor.

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