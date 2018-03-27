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Puigdemont'un gözaltı süresi uzatıldı

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Pazar günü gözaltına alınan Katalan lider Carles Puigdemont bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Puigdemont'un gözaltında tutulmaya devam edilmesine karar verdi
Puigdemont'un gözaltı süresi uzatıldı

Almanya'da Pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme, Katalan liderin iadesi konusunda karar alınana kadar gözaltında tutulmasına karar verdi. Mahkeme kararını Puigdemont'un "kaçma ihtimali" olması ile gerekçelendirdi.
Neumünster Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen duruşma sonrası basın mensuplarına bilgi veren Savcı Georg-Friedrich Guentge Puigdemont'un "sakin" bir görüntü verdiğini söyledi. Savcı, "İade süreci devam ediyor. Bundan sonra iadenin yasalara uygun olup olmadığı incelenecek" dedi.
Başsavcı vekili Ralph Döpper de Pazartesi günkü duruşmanın, Katalan siyasetçinin iadesinin tartışılmasından ziyade, kimlik bilgilerinin tespiti gibi formalitelerden oluştuğunu, iade kararının değerlendirilmesinin "titiz ve doğru olarak yapılması gerektiğini" belirtti. Döpper, ayrıca 30 Mart'ta başlayacak Paskalya yortusu tatilinden önce Puigdemont'un iadesine dair bir kararın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.
İspanya, hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarttığı ve yaklaşık 48 saat sonra gözaltına
alınan Katalan siyasetçinin iadesini talep ediyor.
İspanya'nın sağlayacağı belgeler doğrultusunda Katalan liderin resmi iade öncesi sürecine dâhil edilip
edilmeyeceğine Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi karar verecek.
Almanya yasalarına göre resmi iade talepleri ile ilgili olarak 60 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor.


BM komitesi devrede
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, seçilme, toplanma ve ifade özgülüğünün Madrid hükümeti
tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle bir başvuruda bulunan Puigdemont'un şikâyetinin yürürlüğe
konduğunu açıkladı.
Pazartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapan komite sözcüsü Julia Gronnevet, Katalan siyasetçinin
2 Mart'ta yaptığı başvurunun yürürlüğe konduğunu ancak dosyadaki "gizlilik" kararı dolayısıyla dahafazla bilgi veremeyeceğini söyledi.
Gronnevet, sadece bundan sonraki süreçte İspanya'nın altı ay içerisinde şikâyetlere karşı resmi bir
yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.
Cenevre'de bulunan ve 18 bağımsız insan hakları uzmanından oluşan komite, üye devletlerin Medeni
ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi nasıl uyguladığını denetliyor.

Alman hükümetinden açıklama
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Pazar günü Danimarka'dan Almanya'ya girerken SchleswigHolstein
eyaletinde gözaltına alınan Katalan liderin İspanya'ya iade süreciyle ilgili duruşma öncesinde
bir açıklama yaptı.
Seibert, iade kararının "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar" uyarınca ele alındığını kaydetti.
Sözcü ayrıca, "İspanya, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke. Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıyan Alman federal hükümetinin bu yöndeki görüşü değişmedi" ifadesini kullandı. Seibert, Almanya olarak son aylarda İspanyol hükümetinin söz konusu hukuki ve anayasal sistemi koruyan net duruşunu desteklediklerini ekledi.


25 yıla kadar hapis istemi
İspanya'da "ayaklanmaya teşvik" ve "devlete karşı başkaldırma" suçlarından yargılanması öngörülen 55 yaşındaki Puigdemont'un da aralarında olduğu 13 Katalan liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu.
Puigdemont, geçen Ekim ayında Madrid yönetimi tarafından anayasaya aykırı olarak değerlendirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya geçmişti

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