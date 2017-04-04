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Pulya avının önlenmesi operasyonlarının bilançosu büyük

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Pulya avının önlenmesi operasyonlarının bilançosu büyük
Dikelya İngiliz Üsler bölgesinde Üsler Polisi tarafından Nisan 2016-Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, avlanması yaksa olan pulya kuşunu avladıkları gerekçesiyle 78 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi haberinde, Dikelya İngiliz Üsleri bölgesinde söz konusu tarihlerde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda, avlanması yasak olan pulya kuşlarını avladıkları tespit edilen 78 kişinin tutuklanarak mahkemeye sevk edildiklerini yazdı.

Gazete, operasyonlar sırasında ayrıca bin 50 adet ağ, bin 539 metal direk, binlerce metre tel ve kuş avlamada kullanılan daha birçok malzemenin de ele geçirildiğini aktardı.

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