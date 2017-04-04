Pulya avının önlenmesi operasyonlarının bilançosu büyük

Alithia gazetesi haberinde, Dikelya İngiliz Üsleri bölgesinde söz konusu tarihlerde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda, avlanması yasak olan pulya kuşlarını avladıkları tespit edilen 78 kişinin tutuklanarak mahkemeye sevk edildiklerini yazdı.
Gazete, operasyonlar sırasında ayrıca bin 50 adet ağ, bin 539 metal direk, binlerce metre tel ve kuş avlamada kullanılan daha birçok malzemenin de ele geçirildiğini aktardı.
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