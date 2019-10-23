Pulya avlayan bir kişi hakkkında yasal işlem başlatıldı

22.10.2019 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Çayırova’da Valya mevkiinde bulunan alçak orman alanında, A.S.(E-23)’nin ağ kurmak suretiyle kanunsuz olarak pulya kuşu avladığı tespit edildi.
A.S hakkında yasal işlem başlatıldı
22.10.2019 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Çayırova’da Valya mevkiinde bulunan alçak orman alanında, A.S.(E-23)’nin ağ kurmak suretiyle kanunsuz olarak pulya kuşu avladığı tespit edildi.
A.S hakkında yasal işlem başlatıldı
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