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Pulya avlayan bir kişi hakkkında yasal işlem başlatıldı

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Pulya avlayan bir kişi hakkkında yasal işlem başlatıldı
Pulya avlayan bir kişi hakkkında yasal işlem başlatıldı

 22.10.2019 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Çayırova’da Valya mevkiinde bulunan alçak orman alanında, A.S.(E-23)’nin ağ kurmak suretiyle kanunsuz olarak pulya kuşu avladığı tespit edildi.

A.S hakkında yasal işlem başlatıldı

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