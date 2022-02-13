Purnara Kampında Yeni Önlemler

Rum İçişleri Bakanlığı, Purnara kampında tutulan mültecileri ve refakatçisiz mülteci çocukları milliyetlerine göre ayırmaya karar verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler kampta önceki gün 17 yaşındaki refakatçisiz bir Kamerunlu mülteci çocuğun bıçaklanarak ağır yaralandığını, bu olayın ardından ilgili bütün birimlerin dün yaptığı olağanüstü toplantıda kampla ilgili bazı kararlar aldığını yazdı.

700 kişi için inşa edilen kampta bugün 2 bin 250 kişinin barındırıldığına dikkat çekilen haberde kamp dışındaki güvenliğin kolluk (polis) güçleri ile takviye edilmesi, dışarı kaçışların engellenmesi için kamp çevresindeki çitin güçlendirilerek var olan deliklerin kapatılması, kamp etrafının ışıklandırılması, kamera yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca bugün refakatçisiz çocuklar ve yetişkinler olarak ayrılan mültecilerin, milliyetlerine göre Somalililer, Kamerunlular, Kongolular olmak üzere ayrılması da kararlaştırıldı ve bu yönde plan tatbikatlarına başlandı. Ayrıca refakatçisiz çocuk mültecilerden bazılarının evlat edindirilmesi veya özel kuruluşların işlettiği yapılara nakilleri için çaba harcanacak, geçici koruma statüsü alamayan sahra altı ülkelerden gelen mülteciler de ülkelerine geri gönderilmeye başlanacak.

Aynı gazete Güney’de Merkezî Cezaevi’nin mülteciler nedeniyle kapasitesinin üzerinde dolduğunu yazdı. Habere göre Rum Meclisi’nde konuşan Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku cezaevindeki doluluğun mültecilik kurallarına uymayan v.b. mülteciler yüzünden daha da arttığını söyledi ve ilgili alt komitenin, sorunun çözümü için, sahte seyahat belgesi bulunduran mültecilerin, cezai kovuşturma veya hapis yerine sınır dışı edilmesini önerdiğini anlattı.