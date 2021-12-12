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Purnara Mülteci Kampı Önüde Protesto Eylemi

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Purnara Mülteci Kampı Önüde Protesto Eylemi
Purnara Mülteci Kampı Önüde Protesto Eylemi

Koçinotrimitya’da bulunan Purnara Mülteci Kampı önünde dün, bölge sakinleri tarafından protesto eylemi yapıldığı bildirildi.


Alithia gazetesi, bölge sakinlerinin Rum Hükümeti ile İçişleri Bakanlığı’ndan mültecilerin bölgede dolaşımını yasaklamasını, kamptaki mülteci sayısını, hizmet edilebilecek maksimum sayı olan 600 ile sınırlamasını, mültecilerin kampta azami 20 gün kalıp süre dolunca başka yere gönderilmesini ve kampta kalan 600 mültecinin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesini talep ettiğini yazdı.


Haberde, eylemcilerin 10 dakikalığına yolu kapattıkları ve tüm vatandaşlar gibi güvenlik, sağlık ve refah koşulları istediklerini dile getirdikleri kaydedildi.


RUM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AKEL’E MÜLTECİLER KONUSUNDAKİ TAVRI NEDENİYLE ELEŞTİRİ


Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum İçişleri Bakanlığı’nın AKEL’e, mülteciler konusundaki tavrı nedeniyle eleştirilerde bulunduğunu yazdı.


Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada AKEL’in mülteciler konusundaki sorunları görmek ve ülkenin menfaatini gözetmek yerine konuyu çarptırarak partisel çıkar elde etmeye çalıştığını kaydetti.


Rum İçişleri Bakanlığı, AKEL’in mülteci sorunundan Rum Hükümeti ile İçişleri Bakanlığı’nı sorumlu tutmasına yanıt vererek, AKEL’in yapmış olduğu 621 kelimelik açıklamanın içinde “Türkiye”, “Yeşil Hat üzerinden yasadışı geçişler”, “ülkenin demografik yapısının korunması” veya en azından mülteciler nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili birkaç kelime aradıklarını, ancak bulamadıklarını belirtti.


Açıklamada, AKEL’in mülteci sorununu Türkiye’ye bağlamayıp, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ’ye yüklendiği ifade edildi.

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