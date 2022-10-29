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Purnara Mülteci Kampı’nda iki grup arasında kavga çıktı

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Purnara Mülteci Kampı’nda iki grup arasında kavga çıktı
Purnara Mülteci Kampı’nda iki grup arasında kavga çıktı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Purnara Mülteci Kampı’nda iki grup arasında kavga çıktığını yazdı.

Gazete, kavganın dün sabah 11.00 sularında çıktığını ve Afrika kökenli iki grubun önce birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığını; daha sonra çadırları ateşe verdiklerini ve bunun sonucunda çadırların tamamen yandığını yazdı.

Gazete, kamptan kara dumanlar yükseldiğini; olaylara müdahil olmayan mültecilerin kaçıştığını ve kampın olay anında savaş meydanına döndüğünü kaydetti.

Olay yerine polis ile çevik kuvvetin geldiğini ve bölgenin boşaltıldığını belirten gazete, itfaiyecilerin yangına, olayların devam etmesi nedeniyle müdahale etmekte zorlandığını ve yangına yaklaşabilmek için polisten onay beklemek zorunda kaldığını yazdı.

Haberde, güçlükle bastırılan olaylar sonucu bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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