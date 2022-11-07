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Purnara Mülteci Kampı'nda kavga: 8 çocuk tutuklandı

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Purnara Mülteci Kampı'nda Cumartesi günü yeniden olay çıktığı, yaralanmalar da meydana gelen olayla ilgili tamamı reşit olmayan 8 çocuğun, kavga etmek ve başka kişilere saldırmaktan tutuklandığı bildirildi.
Purnara Mülteci Kampı'nda kavga: 8 çocuk tutuklandı

Haravgi’nin haberine göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Purnara Mülteci Kampı'nda çoğunlukla çocukların kaldığı bölümde bazı kişiler arasında taşlı, tahta ve demir sopaların da kullanıldığı kavga çıktığı haberini aldıklarını ve derhal kamptaki polislere, polis ve polis çevik kuvvetinden (MMAD) takviye gönderdiklerini ve olayla ilgili tamamı çocuk 8 kişiyi tutukladıklarını söyledi.

Olay sırasında yaralananlar olduğunu, bazı yaralıların hastanede ayakta tedavi ve taburcu edildiğini de ekleyen Andreu, benzer olayları önlemek, en azından Purnara Mülteci Kampı dışına taşmasına engel olmak ve bölgede sakin Rumların güvenliğini sağlamak üzere kamp çevresinde görevli polis sayısının artırıldığını da belirtti.

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