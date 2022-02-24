  • BIST 1.851,38
  • Altın 871.275
  • Dolar 14.0775
  • Euro 15.8031
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Purnara’daki Kampa Mülteci Akışı Sürüyor

» »
Purnara’daki Kampa Mülteci Akışı Sürüyor
Purnara’daki Kampa Mülteci Akışı Sürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Kokkinotrimithiya’daki Purnara Mülteci Kampına yönelik mülteci başvurularının istikrarlı bir hızla devam ettiği ve kamptaki durumun kontrolden çıktığı ifade edildi.


Özellikle Sahra Altı Afrikasından gelen kişiler tarafından günde 70-100 arasında siyasi iltica başvurusunda bulunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, merkezin durumu zar zor idare ettiğini, fakat en büyük kâbusun, mülteciler ve diğer kaynaklar tarafından, KKTC’de, amaçları Kıbrıs’ın Güney’ine geçmek olan ve çoğunluğu Afrikalı olan binlerce yabancı öğrenci ve mülteci olduğuna dair bilgiler bulunması olduğuna işaret etti.


Elde ettiği bilgilere dayanarak, bazı kişilerin bu kişileri para karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmeye çalışacağını yazan gazete, bazı çetelerin ise bu kişileri Güney Kıbrıs’a geçirmeyi veya kendilerine Yeşil Hattan geçebilecekleri noktaları göstermeyi üstlendiklerini öne sürdü.


2022 yılının ilk 2 ayında iltica başvurularının 2 bini geçtiğini de kaydeden gazete, durumu kontrol etmek için sürekli çaba gösteren Rum İçişleri Bakanlığının, politikasını üç adıma odakladığını, bunların ise göçmen akışlarının önlenmesi için doğal engeller konulması, teknolojinin kullanılması aynı zamanda gözetleme olduğunu anımsattı.


“Astromerit’ten” Kokkinotrmithiya’ya kadar olan bölgede çeşitli noktalara dikenli teller konulduğunu yazan gazete, Yeşil Hattın kameralarla elektronik bir şekilde gözetlenmesi için sistem sipariş edildiğini kaydetti.


Rum Polisi ve RMMO tarafından, mülteci akışlarının engellenmesi için Yeşil Hat boyunca devriyeler yapıldığını da belirten gazete, mülteci teknelerinin gelişlerinin önlenmesi için denizdeki devriyelerin de artırıldığını ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Brüksel’deki Zirvede Miçotakis Tarafından Temsil Edilecek24 Şubat 2022 Perşembe 18:06
  • Rum lider Anastasiadis, Rusya'yı kınadı24 Şubat 2022 Perşembe 12:02
  • Güney Kıbrıs’ta 3 Can Kaybı, 2 Bin 167 Yeni Vaka23 Şubat 2022 Çarşamba 22:37
  • Casus Van Davası 76 Bin Euro Ceza İle Kapandı23 Şubat 2022 Çarşamba 20:34
  • Güney'e Gaz Gelişi Gecikebilir23 Şubat 2022 Çarşamba 20:06
  • Rusya-Ukrayna Krizinin Turizm ve Ekonomiye Etkisinden Endişe Ediliyor23 Şubat 2022 Çarşamba 19:57
  • Metehan'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilodan Fazla Ele Geçirildi23 Şubat 2022 Çarşamba 19:51
  • Rum Polisi Kriz Dolayısıyla Büyükelçiliklerde Önlemler Alıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 19:33
  • KŞK Çalışmaları ve Amerikalıların Yeni Teknoloji Yardımı23 Şubat 2022 Çarşamba 19:18
  • Anastasiadis Dubai'de23 Şubat 2022 Çarşamba 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti