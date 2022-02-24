Purnara’daki Kampa Mülteci Akışı Sürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Kokkinotrimithiya’daki Purnara Mülteci Kampına yönelik mülteci başvurularının istikrarlı bir hızla devam ettiği ve kamptaki durumun kontrolden çıktığı ifade edildi.



Özellikle Sahra Altı Afrikasından gelen kişiler tarafından günde 70-100 arasında siyasi iltica başvurusunda bulunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, merkezin durumu zar zor idare ettiğini, fakat en büyük kâbusun, mülteciler ve diğer kaynaklar tarafından, KKTC’de, amaçları Kıbrıs’ın Güney’ine geçmek olan ve çoğunluğu Afrikalı olan binlerce yabancı öğrenci ve mülteci olduğuna dair bilgiler bulunması olduğuna işaret etti.



Elde ettiği bilgilere dayanarak, bazı kişilerin bu kişileri para karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmeye çalışacağını yazan gazete, bazı çetelerin ise bu kişileri Güney Kıbrıs’a geçirmeyi veya kendilerine Yeşil Hattan geçebilecekleri noktaları göstermeyi üstlendiklerini öne sürdü.



2022 yılının ilk 2 ayında iltica başvurularının 2 bini geçtiğini de kaydeden gazete, durumu kontrol etmek için sürekli çaba gösteren Rum İçişleri Bakanlığının, politikasını üç adıma odakladığını, bunların ise göçmen akışlarının önlenmesi için doğal engeller konulması, teknolojinin kullanılması aynı zamanda gözetleme olduğunu anımsattı.



“Astromerit’ten” Kokkinotrmithiya’ya kadar olan bölgede çeşitli noktalara dikenli teller konulduğunu yazan gazete, Yeşil Hattın kameralarla elektronik bir şekilde gözetlenmesi için sistem sipariş edildiğini kaydetti.



Rum Polisi ve RMMO tarafından, mülteci akışlarının engellenmesi için Yeşil Hat boyunca devriyeler yapıldığını da belirten gazete, mülteci teknelerinin gelişlerinin önlenmesi için denizdeki devriyelerin de artırıldığını ekledi.