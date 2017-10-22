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Puşkov: ABD, Kim Jong-un'un ölüm fermanını çıkardı

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Puşkov: ABD, Kim Jong-un'un ölüm fermanını çıkardı
Rus senatör Aleksey Puşkov, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aniden ölmesi halinde bu konuda sessiz kalacaklarını belirtmesine ilişkin "Kim Jong-un'un ölüm fermanı çıkartıldı" ifadelerini kullandı.

CIA Direktörü Pompeo, Washington'da güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiği bir konferansta Kim Jong-un aniden ‘ortadan kaybolması' halinde bununla ilgili bir açıklama yapmayıp sessiz kalacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili Twitter'da yorumda bulunan Puşkov, "CIA direktörünün sözleri tek bir anlama geliyor: Kim Jong-un'un ölüm fermanı çıkartıldı. Liderler öylece ortadan kaybolmaz. Bir diğer mesele de tehdidin ne kadar fark edilir boyutta olduğu" ifadelerini kullandı.

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