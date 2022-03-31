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Pusula Sivil Katılım Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öneri çağrısı başlatıyor

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İsveç’in Kıbrıs Büyükelçiliği, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) işbirliği kapsamında “Mantıklı Olan Eşitlik” öneri çağrısı başlatıldı.
Pusula Sivil Katılım Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öneri çağrısı başlatıyor

Pusula Sivil Katılım Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öneri çağrısı başlatıyor.

İsveç’in Kıbrıs Büyükelçiliği, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) işbirliği kapsamında “Mantıklı Olan Eşitlik” öneri çağrısı başlatıldı.

İsveç’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital bir sivil katılım platformu olan Pusula üzerinden yürütülecek olan öneri çağrısı, Kıbrıs'ta toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırarak, bireyleri eşitlik için harekete geçirmeyi ve bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

31 Mart – 29 Nisan tarihleri arasında yürütülecek olan öneri çağrısı, Kıbrıs'ta yaşayan herkesi kişisel yaşam, iş yaşamı ve siyasi yaşam olmak üzere hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik (örneğin: ev işleri ve çocuk bakımının eşit paylaşımı, cinsiyetler arası ücret farkının giderilmesi, siyasette toplumsal cinsiyete duyarlılığın geliştirilmesi gibi) önerilerini paylaşmaya davet ediyor.

KATILIM NASIL OLACAK

www.cypruspusula.org adresini ziyaret ederek Pusula Platformu’na kayıt olduktan sonra, platformda yer alan “Öneri Çağrısı” bölümüne gidilerek öneri paylaşılabiliyor. Öneriyi birkaç basit cümleyle anlatmak yeterli olacak. İsim vermeden de istenilen kadar öneri paylaşılabiliyor.

Aile, arkadaş ve yakın çevreden öneriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmalarını isteyerek, önerinin daha geniş kitlelere ulaşılması sağlanabiliyor. Öneriler, 29 Nisan tarihine kadar Platform’a kayıt olarak, paylaşılabileceği gibi mevcut öneriler “destekle” butonuna tıklayarak desteklenebilir ayrıca, yorum paylaşılabiliyor.

Platformda en fazla “destek” alan 10 önerinin uyarlanması/hayata geçirilmesi konusunda talep oluşturmak amacıyla öneriler ilgili paydaşlarla paylaşılacak. Öneri ne kadar erken zamanda paylaşılırsa, öneri çağrısı sürecinde “destek” toplamak adına daha çok şans olacağından, önerinin ilk 10 öneri arasına girme şansı daha da artacak.

Öneri çağrısı tamamlandıktan sonra, paylaşılan öneriler basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca, Mayıs ayı başında düzenlenecek halka açık etkinlikte tüm öneriler ilgili paydaşlar ve toplumsal cinsiyet uzmanları tarafından tartışılacak. 

Bu öneri çağrısı İsveç’in Kıbrıs Büyükelçiliği, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi tarafından finanse edilip Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) ile işbirliği kapsamında yürütülüyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bengt Baedecke, İsveç Büyükelçiliği bengt.baedecke@gov.se 

Hubert Faustmann, Friedrich-Ebert-Stiftung Kıbrıs Ofisi fesfaustmann@gmail.com 

Meltem İkinci, Pusula - SeeD ikinci@seedsofpeace.eu 

Sosyal medya:

SwedeninCyprus @FEScyprus @PusulaCyprus @SeeD.IntlHQ

#ToplumsalCinsiyetEşitliği #MantıklıOlanEşitlik #PusulaCyprus

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