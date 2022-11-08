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Putin 50 bin kişiyi cepheye sürdü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını söyledi.
Putin 50 bin kişiyi cepheye sürdü

Rusya’nın Tver bölgesini ziyaret eden Putin, Zavidovo kentinde, Tver Bölge Valisi İgor Rudenya ile bir araya geldi.

80 BİN KİŞİ OPERASYON BÖLGESİNDE

Ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin son durumuna dair açıklamalarda bulunan Putin, “50 bin kişi muharebe birliklerinde yer alıyor. Diğerleri çatışmalara henüz katılmadı. Ancak 80 bin kişi operasyon bölgesinde bulunuyor.” dedi.

Putin, geriye kalanların Rusya’daki askeri poligonlarda eğitim gördüğünü belirtti.

RUSYA’DA KISMİ SEFERBERLİK SÜRECİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül’de Ukrayna’daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmişti.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 28 Ekim’de, ülkedeki askeri kısmi seferberlik etkinliklerinin sona erdiğini ve orduya toplam 300 bin vatandaşın çağrıldığını bildirmişti.

SAYI 318 BİNE ÇIKMIŞTI

Putin, seferberlik kapsamında orduya çağrılan kişi sayısının gönüllülerle birlikte 318 bine çıktığını, 4 Kasım’da açıklamıştı.

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