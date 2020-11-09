  • BIST 1.229
  • Altın 495,614
  • Dolar 8,0485
  • Euro 9,5630
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Putin, ABD'nin Yeni Başkanını Tebrik Etmek İçin "Resmi Sonuçları" Bekliyor

» »
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" beklediğini söyledi.
Putin, ABD'nin Yeni Başkanını Tebrik Etmek İçin "Resmi Sonuçları" Bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" beklediğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in ABD'nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden'ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, "Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor." diye konuştu.

Putin’in başkan seçildiği bildirilen Biden’ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, "Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz." dedi.

Peskov, Putin’in Donald Trump’ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Arada bariz bir fark var. ABD’nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı."

Trump, ABD’nin bazı bölgelerinde seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek çok sayıda dava açacaklarını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya’da bir cami kapatıldı06 Kasım 2020 Cuma 22:25
  • Almanya’dan Türkiye’ye 'Koronavirüs cezası'06 Kasım 2020 Cuma 18:58
  • Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar 120. Gününe girdi05 Kasım 2020 Perşembe 17:59
  • İngiltere İkinci Kez Karantinaya Gitti05 Kasım 2020 Perşembe 11:10
  • Fransa, ‘Bozkurtlar Hareketi’ni yasakladı04 Kasım 2020 Çarşamba 20:25
  • Fransa'da Sağlık Alanındaki OHAL 14 Aralık'a Kadar Uzatılabildi04 Kasım 2020 Çarşamba 14:22
  • Viyana’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi03 Kasım 2020 Salı 23:42
  • Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler itlaf edildi03 Kasım 2020 Salı 18:04
  • Atina'nın İlk Camisi İbadete Açıldı03 Kasım 2020 Salı 14:40
  • Viyana'da silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti; "Öldürülen saldırgan IŞİD sempatizanı"03 Kasım 2020 Salı 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti