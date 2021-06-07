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Putin, Açık Semalar Antlaşması’ndan resmen ayrıldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkışını resmileştiren yasayı imzaladı.
Putin, Açık Semalar Antlaşması’ndan resmen ayrıldı

Rusya, Devlet Başkanı Putin’in imza atmasıyla birlikte Açık Semalar Antlaşması’ndan resmi olarak çıktı. Haber, RIA haber ajansında yer aldı.

Açık Semalar Antlaşması üye ülkelerin birbirlerinin hava sahalarında silahsız gözlem uçuşu yapmasına olanak tanıyor.

Moskova ve Washinton’ın iki ülke liderlerinin bu ay gerçekleşecek zirvesine hazırlandığı süreçte Rusya, ABD’nin Açık Semalar Antlaşmasına yeniden katılmama kararını “siyasi bir hata” olarak nitelendirmişti.

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