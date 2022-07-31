Putin açıkladı: Rusya’nın yeni hipersonik füzesi geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni geliştirilen Zirkon hipersonik kruz füzelerinin birkaç ay içinde Rus donanmasında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Saint Petersburg'daki Donanma Günü töreninde konuşan Rusya lideri, “Dünyada benzeri yok” dediği füzelerin Rus çıkarlarına uygun bölgelere konuşlandırılacağını söyledi. Donanmaya bağlı Amiral Gorşkov firkateyninin yeni hipersonik füzelerle göreve çıkacağını duyuran Putin, savunma alanında yeni bir kararnameyi de imzaladı.

Putin, “Burada önemli olan Rus donanmasının egemenliğimize yönelik her türlü tehdide ışık hızıyla yanıt verebilmesidir” dedi.

Törene Rus filosuna bağlı gemiler de katıldı.

Açıklamanın, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’daki Rus filosunu vurmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Beş askerin yaralandığı saldırı nedeniyle Kırım’da düzenlenecek Donanma Günü etkinlikleri iptal edilmişti.

ŞEYTAN FÜZELERİ DAKİKALAR İÇİNDE AVRUPA’YI VURABİLİYOR

Rus ordusunun son dönemde savaş gemilerinde ve denizaltılarda denediği Zirkon füzeleri, sesten dokuz kat hızlı yol alabiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce de NATO'nun “Şeytan II” olarak nitelediği Sarmat isimli kıtalararası balistik Rus füzesinin bu yılın sonuna kadar kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı. Rusya, 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip bu füzeyle Avrupa’nın büyük bölümünü dakikalar içinde vurabileceğini duyurmuştu.