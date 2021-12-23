  • BIST 1.805,30
  • Altın 647.32084
  • Dolar 11.2258
  • Euro 12.7487
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

Putin: Aksi Halde Sonumuz Türkiye Gibi Olabilir

» »
Putin Yüksek Faiz Politikasını Bu Sözlerle Savundu: Aksi Halde Sonumuz Türkiye Gibi Olabilir
Putin: Aksi Halde Sonumuz Türkiye Gibi Olabilir

Yıl sonu basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, reel sektörün yüksek faizlerden rahatsız olduğunun farkında olduğunu söyledi. Putin, yüksek faizler olmadan Rusya'nın durumunun Türkiye gibi olabileceğini söyledi. Rusya 2021 yılında 425 baz puanlık artırımla faizi yüzde 8,50'ye çıkarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu basın toplantısında ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin yüksek faizlerden dolayı reel sektörün mutsuz olduğunun farkında olduğunu, fakat yüksek faizler olmadan Rusya'nın sonunun Türkiye'ye benzeyebileceğini söyledi. Putin, Rusya Merkez Bankası'nın işlerine de karışmadığını ifade etti.

 

YÜZDE 8 ENFLASYON BEKLENİYOR

Enflasyon konusuna dikkat çeken Putin, ABD Merkez Bankası Fed'in de enflasyon karşısında eyleme geçmek zorunda kalacağını söyledi. Putin hükümet ve Merkez Bankası'nın pozitif yorumları hak ettiğini söyledi. Putin bu yıl ülkede enflasyonun yüzde 8 olarak gerçekleşeceği öngörüsünü açıklarken, 2021'de ülkenin büyümesinin yüzde 4,5 olacağını belirtti.

2021'DE FAİZİ 425 PUAN ARTIRDILAR

Rusya Merkez Bankası Aralık toplantısında politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine çıkarmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 8,50 seviyesine çıkarılması yönündeydi. Bu faiz artışı, bankanın aralıksız yedinci faiz artırımı olmuştu. Rusya Merkez Bankası'nın bu yılki faiz artırımları 425 baz puana ulaştı.

Ülkede enflasyon yüzde 4 seviyesindeki hedefin iki katına çıkarken, enflasyon beklentileri rekor seviyelere yükselmişti. Aralık toplantısındaki karar metninde gelecek toplantılardan birinde yeniden faiz artırılabileceği mesajı verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Devlet Başkanı Şi, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü22 Aralık 2021 Çarşamba 15:08
  • Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka tespit edildi22 Aralık 2021 Çarşamba 13:46
  • Malezya'daki selde can kaybı artıyor21 Aralık 2021 Salı 11:19
  • Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka görüldü21 Aralık 2021 Salı 11:01
  • Hindistan ilk S-400 sistemini Pencap'a konuşlandırdı21 Aralık 2021 Salı 10:42
  • Uygur kadın: Tecavüze uğradım, işkence gördüm20 Aralık 2021 Pazartesi 16:01
  • Çin bandıralı gemiler Japonya kara sularına girdi20 Aralık 2021 Pazartesi 10:21
  • Rai Tayfunu'nun Vurduğu Filipinler'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 75'e Yükseldi19 Aralık 2021 Pazar 14:51
  • Japon Şarkıcı Kanda Sayaka, 22 Katlı Otelin Balkonundan Düşerek Yaşamını Yitirdi19 Aralık 2021 Pazar 13:46
  • DSÖ Hindistan'da Üretilen Covovax Aşısının Acil Kullanımına Onay Verdi18 Aralık 2021 Cumartesi 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti