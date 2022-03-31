“Putin, ateşkes için koşulların oluştuğuna inanmıyor”

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rus liderin ateşkes için gerekli koşulların oluşmadığını kendisine söylediğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rus liderin ateşkes için gerekli koşulların oluşmadığını kendisine söylediğini açıkladı.

Draghi, ayrıca Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için erken olduğunu kendisine aktardığını da belirtti.

Görüşmede Putin, Draghi’ye mevcut doğalgaz anlaşmalarının yürürlükte kalacağını, Avrupalı şirketlerin euro ve dolar cinsinden ödeme yapmaya devam edeceklerini iletti. Draghi, “Benim anladığım, fakat hatalı da olabilirim, doğalgaz ödemelerinin rubleye dönüştürülmesi Rusya Federasyonu’nun iç meselesidir” dedi.