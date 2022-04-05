  • BIST 2.326,29
  • Altın 909.783
  • Dolar 14.7184
  • Euro 16.0621
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Putin, Batı’ya meydan okudu: Bunun iki ucu keskin bir silah

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı’dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın" dedi.
Putin, Batı’ya meydan okudu: Bunun iki ucu keskin bir silah

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sanayi ve tarımsal kalkınma konulu bir toplantıda Rus ekonomisi, dünyadaki enerji ve gıda krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin kendilerine yönelik yaptırımlarını eleştiren Vladimir Putin, bu adımların uluslararası anlamda krize neden olduğunu savundu.

Putin, “Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor. Ortaklarımızı, onların ekonomi ve enerji alanındaki hatalarını Rusya’ya yıkma ve bu bağlamda oluşan sorunları yine bizim zararımıza olacak şekilde çözme girişimlerini gözlemliyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin şirketimiz Gazprom üzerindeki baskı da dahil olmak üzere dünyadaki enerji sektöründe durum kötüleşmesine neden oluyor” dedi.

“BUNUN İKİ UCU KESKİN BİR SİLAH OLDUĞUNU KİMSE UNUTMASIN”

Gazprom'un mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili Almanya ve bazı ülkelerdeki tartışmaları işaret eden Putin, “Batı'dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın” diyerek Batılı ülkelere rest çekti.

Dünyadaki gıda krizi ve fiyatlardaki artışa değinen Putin, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı sorununu dikkate alarak ihracat konusunda ihtiyatlı olmalıyız. Artan üretim hacimlerinin Rusya’daki gıda fiyatlarının dünya pazarından daha düşük olmasını sağlayabiliriz” dedi.

Rusya'daki gıda fiyatları ve üretimde yaşanan zorluklarla ilgili yine Batının kendilerine uyguladığı yaptırımları işaret eden Putin, “İşletmelerin çalışması ve Rusya ile Belarus’tan gübre tedarik zinciri bloke ediliyor. Batı’da gübre üretimi ise yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle azalıyor. Fiilen bu da Batı’daki ortaklarımızın faaliyetlerinin bir sonucu” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü04 Nisan 2022 Pazartesi 19:47
  • Lavrov: Bucha’daki görüntüler kurgu04 Nisan 2022 Pazartesi 16:54
  • Çin hükümeti Şangay'a 10 bin sağlık çalışanı gönderdi, 25 milyon kişi testten geçirilecek04 Nisan 2022 Pazartesi 16:49
  • Çin, Covid-19’la mücadele için Şanghay’a asker gönderdi04 Nisan 2022 Pazartesi 14:33
  • Pakistan'da 22 başbakan da 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı04 Nisan 2022 Pazartesi 13:01
  • İflasın eşiğindeki ülkede tüm bakanlar istifa etti04 Nisan 2022 Pazartesi 09:18
  • Ukrayna: Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan konvoya ateş açtı03 Nisan 2022 Pazar 23:56
  • Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti03 Nisan 2022 Pazar 15:48
  • Rus oligarkın sosyetik eşi: ‘Putin’in eski damadı bebeğimizi kaçırdı’03 Nisan 2022 Pazar 14:19
  • Kayıp Ukraynalı belgesel yapımcısı Maks Levin ölü bulundu02 Nisan 2022 Cumartesi 23:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti