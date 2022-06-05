  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Putin, Batı’yı tehdit etti

» »
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı hedef aldı, Rus birliklerin 'yeni hedefler vurmaya hazır olduğunu' ifade etti.
Putin, Batı’yı tehdit etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’yı tehdit etti. Putin, ABD ve Batı’yı ‘Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler sağlamaya devam ettiği sürece, Rusya’nın yeni hedefleri vuracağı konusunda’ uyardı.

Devlet televizyonu Rossiya-1’e röportaj veren Putin, “bu füzeler tedarik edilirse, “henüz vurmadığımız hedefleri vuracağız” dedi.

Putin, Batılı ülkeler Ukrayna’ya daha uzun menzilli füzeler sağlamaya başlarsa Rusya’nın vurmayı planladığı hedeflerle ilgili ayrıntı vermedi.

BİDEN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Ukrayna, genellikle sahada kullanılmak üzere M270 ve M142 HIMARS gibi Çoklu Roket Fırlatma Sistemleri (MLRS) istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’den Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanmayacağına dair güvence aldıktan sonra Ukrayna’ya hassas HIMARS roket sistemleri vermeyi planladığını duyurmuştu.

Rus yetkililer, ABD’nin Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri tedarik etme kararının çatışmayı daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarmış olsa da, Putin bunun savaş alanında herhangi bir temel değişiklik getirmeyeceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk03 Haziran 2022 Cuma 20:51
  • Rusya-Ukrayna savaşının 100 günlük bilançosu03 Haziran 2022 Cuma 17:53
  • Kuzey Kore liderinden Kraliçe Elizabeth’e sürpriz jest03 Haziran 2022 Cuma 17:02
  • Rusya’da iş merkezinde yangın: 140 kişi alevlerin arasında kaldı03 Haziran 2022 Cuma 14:28
  • Çinli araştırmacılar : ' önlem alınmalı yok edilmeli '03 Haziran 2022 Cuma 09:35
  • Putin’in kızarmış gözleri kamuoyunda endişe yarattı02 Haziran 2022 Perşembe 19:50
  • Zelenskiy: Ukrayna’nın yüzde 20’si Rus işgali altında02 Haziran 2022 Perşembe 15:28
  • Taliban haşhaş tarlalarını yok edeceğini açıkladı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:04
  • Putin büyük umutlarla savaşın başına getirmişti: General haftalardır ortaya yok01 Haziran 2022 Çarşamba 15:53
  • Güney Kore'de yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı01 Haziran 2022 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti