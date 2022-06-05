Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı hedef aldı, Rus birliklerin 'yeni hedefler vurmaya hazır olduğunu' ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’yı tehdit etti. Putin, ABD ve Batı’yı ‘Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler sağlamaya devam ettiği sürece, Rusya’nın yeni hedefleri vuracağı konusunda’ uyardı.

Devlet televizyonu Rossiya-1’e röportaj veren Putin, “bu füzeler tedarik edilirse, “henüz vurmadığımız hedefleri vuracağız” dedi.

Putin, Batılı ülkeler Ukrayna’ya daha uzun menzilli füzeler sağlamaya başlarsa Rusya’nın vurmayı planladığı hedeflerle ilgili ayrıntı vermedi.

BİDEN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Ukrayna, genellikle sahada kullanılmak üzere M270 ve M142 HIMARS gibi Çoklu Roket Fırlatma Sistemleri (MLRS) istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’den Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanmayacağına dair güvence aldıktan sonra Ukrayna’ya hassas HIMARS roket sistemleri vermeyi planladığını duyurmuştu.

Rus yetkililer, ABD’nin Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri tedarik etme kararının çatışmayı daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarmış olsa da, Putin bunun savaş alanında herhangi bir temel değişiklik getirmeyeceğini söyledi.