  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Putin-Biden Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı: Çarpıcı Türkiye Yorumu

»
Wall Street Journal gazetesi ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük silahının Türkiye'den geldiğini vurguladı.
Putin-Biden Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı: Çarpıcı Türkiye Yorumu

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Kiev-Moskova hattında gerilen ipler, son dönemde kopma noktasına geldi… Batı ülkelerinin de müdahil olması ve Belarus ve Rusya’nın kısa bir süre önce Ukrayna sınırına yakın noktalarda askeri tatbikata başlaması da gerilimi artırırken, dün gece kritik bir görüşme gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fakat uluslararası kamuoyunun merakla beklediği bu görüşmeden bir netice çıkmadı ve tansiyon iyice gerildi.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı en büyük silahını ise açıkladı. Gazete, “Ukrayna’nın SİHA’ları Rusya’nın devasa askeri avantajının bir kısmını ortadan kaldırabilir” başlığını kullandı.

Ukrayna’nın Türk İHA ve SİHA’larını bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullandığını ve şimdi Rusya’ya karşı daha geniş kapsamlı bir savaş için hazır olduğunun dile getirildiği analizde, Ukrayna ordusunun ilk drone saldırısı ile geçen Ekim ayında Rusya’ya ait bir obüsü imha ettiği de hatırlatıldı.

“FIRSAT SUNUYOR”

Bu gelişme üzerine Rusya’nın Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ın Kiev’e yeni ve gelişmiş silahlar sağlayarak Moskova’nın güvenliğini tehdit ettiği yönünde şikayetleri olduğunu yazan gazete, “Şimdi, 130 bin asker Ukrayna sınırına konuşlandı ve Washington bir işgal uyarısı yaparken, Bayraktar TB2 olarak da bilinen Türk İHA ve SİHA’ları Ukrayna’ya, Rusya’nın devasa askeri avantajını ortadan kaldırabilecek bir fırsat sunuyor” yorumunu yaptı.

Wall Street Journal, Rusya’nın askeri ve silah bazında büyük bir avantajı olduğunu ve Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin eski olduğunu yazarken, Türkiye’de yabancı parçalarla tamamlanan İHA ve SİHA’ların Azerbaycan tarafından Rusya’nın müttefiki Ermenistan’a karşı da kullanıldığı yazıldı.

Ukrayna parlamentosunun savunma sanayi ve teknik modernleşme alt komitesinin başkanı Igor Kopytin, “Türk İHA ve SİHA’lar bizim kendimizi savunma yeteneğimiz konusunda güven veriyor” dedi.

TB2’lerin güvenilir ve düşük bütçeli olduğuna dikkat çekerken, Kiev’de yaşayan savunma sanayi üzerine uzmanlaşan gazeteci Yuriy Butusov, “Rusya’ya ait hava savunma sistemleri TB2’yi belirli bir mesafeden algılayamıyor. Ukrayna, bu İHA’lardan gelen görüntülerle savaş yönetim sistemine bağlanıyor ve Rusya’nın İHA’ları düşüremeyeceği bir durumda gözlem yapabiliyor” yorumunu yaptı.

Ukrayna’da yaklaşık 20 TB2 olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’ya ziyaretinin de kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hadise İle Mehmet Dinçerler'in Mutluluğu Kısa Sürdü12 Şubat 2022 Cumartesi 16:16
  • İsrail Medyasından Erdoğan Yorumu: Kendini İnce Bir Yol Ayrımında Bulacak12 Şubat 2022 Cumartesi 14:52
  • Tel Abyadlı Çocuklar, Gençlik Ve Spor Merkezinde Geleceğe Daha Donanımlı Hazırlanıyor12 Şubat 2022 Cumartesi 13:29
  • Türkiye'de 6 Muhalefet Lideri Bu Akşam Bir Araya Gelecek12 Şubat 2022 Cumartesi 12:19
  • Fatma Girik'in Ölümü Sonrası Skandal İddia12 Şubat 2022 Cumartesi 11:25
  • YÖK duyurdu: Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı12 Şubat 2022 Cumartesi 00:37
  • Son Dakika: Haydar Dümen Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti11 Şubat 2022 Cuma 21:33
  • Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi11 Şubat 2022 Cuma 21:32
  • Türkiye' de 253 Can Kaybı 95 bin 65 Vaka11 Şubat 2022 Cuma 19:35
  • Halil Falyalı'nın Şoförü Ankara'da Toprağa Verildi11 Şubat 2022 Cuma 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti