Putin: Biden, içgüdüleriyle hareket eden ve renkli bir kişiliğe sahip olan Trump'tan çok daha farklı biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'la yapacağı görüşmeden kısa süre önce Moskova-Washington hattında ilişkilerin yıllardır bulunduğu en düşük noktada olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'la yapacağı görüşmeden kısa süre önce Moskova-Washington hattında ilişkilerin yıllardır bulunduğu en düşük noktada olduğunu belirtti.

Putin ve Biden önümüzdeki çarşamba günü Cenevre'de bir araya gelecek. Beyaz Saray görüşmede Biden'ın Rusya kaynaklı siber saldırıları, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik agresif hamlelerini, muhalefetin hapse atılmasını ve bunlar gibi ilişkilere zarar veren diğer konuları gündeme getireceğini söyledi.

NBC'nin Putin'in cuma günü yayımlanan söyleşilerinden yaptığı çeviriye göre Putin, "İkili ilişkilerimiz kötüleşti ve son yıllarda olduğu en kötü noktaya geldi" dedi.

Putin aynı zamanda eski ABD başkanı Donald Trump'ı "olağandışı ve yetenekli bir kişi" olarak nitelerken aynı zaman sık sık "içgüdüyle" hareket ettiğini ifade etti. Putin, kariyeri boyunca siyasetçilik yapmış Biden'ın "renkli" Trump'tan "çok daha farklı biri olduğunu" dile getirdi.

Putin, Biden'ın içgüdüleriyle hareket etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Biden bu hafta Avrupa'ya yaptığı ziyaretin başında, "Rusya ile savaş aramıyoruz" demişti.