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Putin: Biliyorsunuz, Medvedev’i koruyamadık

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Putin: Biliyorsunuz, Medvedev’i koruyamadık
Rusya Başbakan Dmitriy Medvedev’in gribe yakalandığını söyeleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, esprili bir dille hükümetin onu koruyamadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün bakanlar ve bölgesel yöneticilerle Moskova’da bir araya geldi.

Başbakan Medvedev’in grip nedeniyle istirahat etmek zorunda kaldığı için Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’la yapacağı görüşme de dahil olmak üzere bazı toplantılarını iptal etmek zorunda kaldığını belirten Putin, Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova’ya ülkedeki grip salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi vermesini söyledi.

Putin “Grip salgını hâlâ ciddi durumda. Biliyorsunuz, Dmitriy Medvedev’i de gribe yakalanmaktan koruyamadık, o da hasta oldu. Veronika İgorevna, lütfen alınan tedbirlerle ilgili bize bilgi verin” dedi.

Skvortsova ise, salgınla ilgili durumun iyiye gittiğini, geçen hafta salgının görüldüğü 17 bölge varken, bu hafta bu sayının 5’e düştüğünü aktardı.

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