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Putin: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için bugünün özel ve tarihi olduğunu belirterek, ülkesinin daha güçlü hale geldiğini söyledi.
Putin: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz

Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan’da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü.” dedi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların düzenlendiğine dikkati çeken Putin, referandumdan çıkan sonuca göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini savundu.

Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, “Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak.” ifadelerini kullandı. 

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