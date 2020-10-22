Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

Putin, çatışmalarda, iki taraftan da ayrı ayrı 2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini de söyledi.

Bir düşünce kuruluşunun sanal ortamda yapılan toplantısında katılan Rusya lideri, Aliyev ve Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu da açıkladı.

Putin, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi.

Rusya lideri, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Cuma günü Washington'da yapacakları görüşmeye de değinerek, "Umarım, Amerikalı ortaklarımız da, uzlaşı sağlama noktasında bizimle uyum içinde hareket ederler" dedi.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, güçlerinin İranla olan sınır bölgesinde tüm kontrolü elde ettiğini söyledi.