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Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim

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Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim
Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik kaygısı nedeniyle kendisine defalarca dublör kullanmasının teklif edildiğini ancak reddettiğini açıkladı.

Eski KGB ajanı, Rusya’daki Tass Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. 67 yaşındaki Putin, Çeçenistan’daki ayrılıkçılarla mücadelenin en etkin şekilde yürütüldüğü 2000’lerin başında yapılan teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

O dönemde Çeçenistan’a çok sayıda seyahat yapan Putin, böylece yıllardır, güvenliği tehlikeye atılmasın diye dublör kullandığına dair iddiaları da kesin bir dille yanıtlamış oldu.

Röportajı yapan Andrey Vandenko, ‘Putin’in dublörü’ ifadelerinin internette en çok arananlar arasında olduğunu söyleyince, Rusya devlet başkanı, “Bana bu öneriyle her geldiklerinde ‘Hayır olmaz’ dedim” dedi. Bunun üzerine, Vandenko, “Gerçek misiniz” diye espri yaptı; Putin de ‘gerçek’ olduğunu ifade etti.

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