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Putin: Dünya Ekonomisine Zarar Vermeyeceğiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda hareket etmekten başka şansı olmadığını ve Rusya için önlem almak zorunda olduğunu söyledi.
Putin: Dünya Ekonomisine Zarar Vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Operasyon yapmak zorundaydık, başka çaremiz yoktu. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz” dedi.

 

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