Putin: Dünya Ekonomisine Zarar Vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Operasyon yapmak zorundaydık, başka çaremiz yoktu. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Operasyon yapmak zorundaydık, başka çaremiz yoktu. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz” dedi.
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