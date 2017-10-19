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Putin: Dünyada güvenlik giderek azalıyor

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Putin: Dünyada güvenlik giderek azalıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada güvenliğin giderek azaldığını, radikallerin ve aşırılık yanlıların özgürlük elde ettiğini söyledi.

Valday Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında konuşan Putin, bazı ülkelerin teröre karşı birlikte mücadele etmek yerine buna karşı çıktığını belirterek, bu ülkelerin kaos istediğini ifade etti.

Rusya'nın Suriye'deki dikkatli ve ölçülü eylemlerinin uluslararası arenada nasıl hareket edileceğine örnek olarak alınabileceğini kaydeden Putin, "Suriye deneyimi, diğer ülkelerin Ortadoğu'da izlediği kendinden emin ve yıkıcı politikaların alternatifinin olduğunu gösteriyor. Suriye'nin meşru hükümeti ve bölgedeki diğer ülkelerle teröre karşı koyan Rusya, uluslararası zemininde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in Valday'da yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

  • Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini kınıyor ve BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarını uyguluyor.
  • Katalonya'daki durum hakkında: Avrupa, bunu daha önceden düşünmeliydi.
  • Avrupa'nın bazı ülkelerin parçalanmasına ve Kosova'nın ayrılmasına verdiği destek, ayrılıkçı eğilimleri körükledi ve bu da Katalonya'daki duruma yol açtı.
  • Jeopolitika alanındaki çifte standart uygulamaları, Avrupa'nın istikrarlı gelişmesi için tehlike yaratıyor.

'IKBY VE KATALONYA'DA BATI'NIN ÇİFTE STANDARTININ İZLERİ GÖRÜLÜYOR'

  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Katalonya'da yaşanan krizlerde Batı'nın çifte standart uygulamalarının izleri görülüyor.
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