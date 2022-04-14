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Putin: Enerji ihracatımızı doğuya yönlendirmeliyiz

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Avrupa ülkelerinin Rus gazından vazgeçemeyeceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, enerji ihracatını doğuya doğru yönlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Putin: Enerji ihracatımızı doğuya yönlendirmeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji ihracatını doğuya doğru yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan hükümet toplantısında konuşan Putin, enerji ihracatını Avrupa’dan başka kaynaklara yönlendirmek için doğuya petrol ve gaz sevkiyatında kullanılacak altyapı oluşturma çalışmalarına başlanması gerektiğini belirtti.

Putin ayrıca Rusya’nın petrol ve gaz üretiminde kullanılan ekipman ithalatının da başka kaynaklardan yapılması gerektiğini söyledi.

“AVRUPA, RUS GAZINDAN VAZGEÇEMEZ”

Avrupa ülkelerinin Rus gazından vazgeçemeyeceğini kaydeden Rusya lideri, “Rusya'da doğalgaz için şu anda mantıklı bir alternatif yok. Dost olmayan ülkeler de Rusya'nın enerji kaynakları olmadan yapamayacaklarını kabul ediyor” dedi. Putin, Avrupa'da Rusya'dan enerji ithalatını azaltma tartışmalarının fiyatların yükselmesine ve piyasada istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti.

Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'da Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma girişimleri sürerken Rusya, son dönemde başta Çin olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

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