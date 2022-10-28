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Putin: Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider

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Putin: Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider
Putin: Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “güçlü” ve “sağlam” bir lider olduğunu ve Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü’nün yıllık toplantısında, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

“İki yıl önce Erdoğan hakkında olumlu şeyler söylediniz. Düşünceleriniz değişti mi?” sorusunu yanıtlayan Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bunu, Erdoğan’ın enerji, TürkAkım doğal gaz boru hattının inşası konularındaki pozisyonu doğruluyor.” dedi.

Türkiye’de Avrupalı tüketiciler için gaz merkezinin oluşturulmasını teklif ettiklerine dikkati çeken Putin, “Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda bu teklifi kabul ettiğini” belirtti.

Turizm, inşaat, tarım sektörlerinde Rus ve Türk çıkarlarının örtüştüğünü söyleyen Putin, “Bu nedenle, Erdoğan, kendine yük olunmasına ve üçüncü bir ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesine izin vermiyor. Bizimle diyalog sürecinde de kendi çıkarlarını savunuyor. Türkiye ve Erdoğan, bu anlamda basit bir ortak değil. Kararların birçoğu, uzun ve basit olmayan müzakerelerde alınıyor. Her iki tarafın da anlaşma arzusu var ve anlaşabiliyoruz. Bu anlamda, Erdoğan tutarlı ve güvenilir ortak. Bu, onun en önemli özelliği.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan’ın ülkesinin çıkarlarını savunduğunu ve bu durumda Rusya’ya yönelik bir problem oluşturmadığını belirten Putin, şu şekilde devam etti:

“Erdoğan, hükümeti tarafından uygun görülen kararlar için mücadele ediyor. Biz de alınan kararların kendimiz için uygun olması için mücadele ediyoruz. En hassas konularda bile çözüm bulabiliyoruz: Suriye, güvenlik, ekonomi, altyapı. Şimdiye kadar bunu yapabildik. Eğer zor bir yoldan geçerek anlaşma sağlayabildiysek, bunun uygulanacağından emin olabiliriz. İlişkilerimizin en önemli özelliği, güvenirlik ve istikrardır.”

 

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