Putin Erdoğan öncesi Esad'la buluştu

Suriye'de siyasi çözüm için Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya geleceği kritik zirve öncesinde Rusya lideri Putin Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya'nın Soçi kentinde bugün gerçekleşen görüşmede Esad ve Putin'in yaklaşık 6 yıldır süren Suriye iç savaşında askeri operasyon safhasının sonuna yaklaşıldığı konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Suriye ve Rusya resmi haber ajanslarının aktardığına bilgilere göre iki lider Suriye'de çözüm için siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Putin siyasi çözüm için başlatılan Astana görüşmelerinin Suriye muhalefeti ile derin diyalog kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

Görüşmede Putin, Esad'ı 'teröre karşı verdiği mücadeleden ötürü' tebrik ederek "Suriye halkı çok ciddi bir tecrübeden geçiyor ve her şeye rağmen teröristlerin kaçınılmaz yenilgisi olan sona doğru yaklaşıyor" dedi.

Esad: Diyaloğa hazırız

Esad ise "Siyasi sürece geçmek çıkarımıza. Geriye bakmak istemiyoruz ve siyasi çözüm isteyen tüm taraflarla diyaloğa hazırız" dedi.

Görüşmede iki ülkenin üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri yer aldı. Esad'ın Rusya ziyareti toplam 4 saat sürdü.

Bu, Esad'ın ülkesinde iç savaş başladığından bu yana bilinen ikinci yurtdışı ziyareti. Esad ilk yurtdışı ziyaretini 2015'te yine Rusya'ya yapmış, iç savaşta askeri ve siyasi en büyük destekçisi olan Putin'le Moskova'da görüşmüştü.

Kremlin'den açıklama

Esad ve Putin arasındaki son görüşmenin, çarşamba günü Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye ve İran'ın katılımıyla yapılacak olan "üçlü Suriye zirvesi" öncesi istişare ve koordinasyon niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. Yine Soçi'de gerçekleşecek görüşmelerde Moskova, Tahran ve Ankara Suriye'de siyasi çözüm için masaya oturacak.

Kremlin'den yapılan açıklamada da bu görüşmelere vurgu yapıldı, Esad-Putin buluşmasının amacının Suriye liderinin Rusya, İran ve Türkiye arasında yürütülen barış girişimini temin etmek olduğu belirtildi.

Rusya ve İran iç savaşın başından beri Şam rejiminin yanında olan ülkeler. Türkiye ise iç savaş boyunca Şam karşıtı bir politika yürüttü ve uzun süre Esad'ın devrilmesi yönüne politika yürüttü.

Bu arada üçlü zirve öncesi Putin yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile telefonda görüşen Putin, Esad'ın ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.