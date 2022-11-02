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Putin, Erdoğan’a tahıl anlaşmasına geri dönüş şartlarını sıraladı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl krizi Moskova'nın anlaşmadan çekilmesiyle çıkmaza girmişti.
Putin, Erdoğan’a tahıl anlaşmasına geri dönüş şartlarını sıraladı

24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, iki ülke arasında yaşanan savaş tahıl krizi oluşmasına da sebep oldu… Savaş sebebiyle uluslararası kamuoyunda endişe yaratan tahıl krizine karşı Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda taraflar ile anlaşma sağlanmıştı.

Fakat Rusya geçen hafta bu anlaşmayı rafa kaldırma kararı alarak gündem oldu. Savaş devam ederken Ukrayna güçlerinin son dönemde Rusya’ya yönelik saldırılarının artmasıyla tetiklenen bu karar sonrasında dün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon ile görüştü.

GARANTİLER İSTEMİŞ

Ankara’dan yapılan açıklamada görüşmenin detayları kamuoyu ile paylaşılmazken Moskova yönetimi ise açıklamanın detaylarını paylaştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın anlaşmaya geri dönmek için bazı şartları olduğu ve “garantiler” istediği belirtildi.

Putin’in Erdoğan’a, “Moskova anlaşmaya sadece Kiev’den gerçek garantilerin sağlanması durumunda dönmeyi düşünebilir” dediği belirtildi.

Son dönemde Kırım’a ve Rus askerlerine yönelik saldırılardan sonra iki ülke arasındaki barış umutları da çöpe giderken Kiev ise tahıl koridorunu askeri amaçlar için kullanmadığını söylemişti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Putin, Erdoğan’a Kiev’den İstanbul Anlaşması’na sıkı bir şekilde uyulacağına dair gerçek sözler istedi ve özellikle insani yardım koridorlarının askeri amaçlarla kullanılmamasının sözünün verilmesini istedi”  denildi. Kremlin ayrıca, anlaşmaya sadece Kırım’a düzenlenen drone saldırısı ile ilgili bir soruşturmanın tamamlanmasından sonra dönülebileceğini duyurdu.

PUTIN: “ANLAŞMANIN İKİNCİ KISMI YERİNE GETİRİLMEDİ”

Putin’in telefon görüşmesinde ayrıca Erdoğan’a anlaşmanın ikinci kısmı olan Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dünya pazarlarına gönderilmesinin gerçekleşmediğini de hatırlattığı ve bundan dolayı rahatsızlığını belirttiği de açıklandı. Bu ürünler Batı’nın yaptırımlarına maruz kalmasa da Rus üreticiler daha önce kullandıkları Baltık Denizi limanlarını kullanamadıkları için ürünlerini dağıtamamaktan şikayetçi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanmıştı. 19 Kasım’da sona ermesi planlanan anlaşmada tahılların güvenli bir şekilde nakliyesi sağlanmıştı.

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