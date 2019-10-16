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Putin Erdoğan'ı Kremlin'e davet etti

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin‘in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşamki telefon görüşmesinde IŞİD tehlikesine ve Suriye askerleriyle çıkabilecek çatışmaların önlenmesi gereğine dikkat çektiğini bildirdi.
Putin Erdoğan'ı Kremlin'e davet etti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı gecesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Erdoğan'ı çalışma ziyareti için Moskova'ya davet ettiği, Erdoğan'ın da bunu kabul ettiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın sonuna kadar Rusya'yı ziyaret edebileceğini söyledi.

Türk tarafının talebi üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede iki liderin "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri" arasında çıkabilecek çatışmaların önlenmesi gereğine dikkat çektiği kaydedildi. Kremlin açıklamasında "Devlet Başkanı, (Kürtler tarafından gözetim altında tutulan) IŞİD'liler dahil olmak üzere terörist militanların durumu kullanmasına izin verilmesi kabul edilemez" ifadesi yer aldı. Kremlin açıklamasında Rus liderin Suriye-Türk sınırında kötüleşen insani duruma dikkat çektiği de kaydedildi.

Açıklamada Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Suriye'de siyasi çözümün devamı yönünde görüş bildirdiği ve Ekim ayı sonunda Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi oturumu yapılmasına olanak sağlama niyetlerini ifade ettikleri belirtildi. Suriye’de yaklaşık 8,5 yıldır devam eden iç savaşın ardından oluşturulan yeni anayasa komitesinin ilk toplantısını BM himayesinde 30 Ekim’de Cenevre’de yapması planlanıyor.

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