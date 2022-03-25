Putin, Erdoğan’ın Sözlerine Destek Verdi: Batı Rusya Kültürünü Yok Saymak İstiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'daki birçok ülkede Rus edebiyatçılarının eserlerinin müfredatlardan çıkarılmasını eleştirmesi gündem olmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ikinci ayına girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den dikkat çekici açıklamalar geldi…

Putin, Batı’nın Rusya kültürünü yok saymaya çalıştığını söylerken, “Batı, Tchaikovsky, Rahmaninov gibi isimleri iptal etmeye çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da savaşın ilk haftalarında benzer bir açıklama yapmıştı… Savaşın başladığı günlerde Batı’da Rus menşeili tiyatro ve bale temsilleri iptal edilirken, Rus sanatçıların eserlerinin de müfredattan çıkarılmasına Erdoğan tepki göstermişti.

ERDOĞAN’IN TELAFFUZU GÜNDEM OLMUŞTU

O dönemde bu gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus edebiyatçıların eserlerinin müfredattan çıkarılmasını eleştirerek, bunu “Nazi anlayışı” olarak nitelendirmişti.

Erdoğan Mart ayının başında yaptığı konuşmada, “Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski’nin eserlerine yasak getiriliyor. Bunun tarihte Bağdat’taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü’den ne farkı var?” demişti.

Fakat Erdoğan’ın Dostoyevski’nin adını “Dostoviski” şeklinde telaffuz etmesi sosyal medyada gündem olmuştu.