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Putin, gizli Noel ayinine tek başına katıldı

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Gelecek ay ikinci yılına girecek Ukrayna-Rusya savaşında şiddetin dozu giderek artarken, Rus lider Putin’in önceki yıllardan farklı olarak bu Noel’de gizlice düzenlenen ayine tek başına katılması dikkat çekti.
Putin, gizli Noel ayinine tek başına katıldı

Önceki yıllarda binlerce kişiyle Noel ayini düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl geniş güvenlik önlemleri altında Moskova'daki katedralde sadece kendisi için düzenlenen ayine katıldı. Ortodoksların Noel'i kutladığı 7 Ocak için kendisine özel düzenlenen ayinde Putin'in rahiplerin yanında tek başına durması dikkat çekti.

Rus basını, Putin'in yıllar sonra ilk defa Noel'i başkent Moskova'da geçirdiğini aktardı. Ayinin gece saatlerinde büyük bir gizlilik içinde ve geniş güvenlik önlemleri altında düzenlendiği belirtildi.

Putin, Noel nedeniyle Ukrayna'da 36 saat süreyle tek taraflı ateşkes ilan etmiş ancak Ukrayna'nın bunu “Rus ordusunun oyalama taktiği” diye niteleyerek reddetmesi sonrası çatışmalar devam etmişti. Rus Ortodoks Kilisesi, Rusya'nın Ukrayna işgaline verdiği destek nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefinde.

Ukrayna istihbaratı geçen ay ülkede Rus kilisesine bağlı bir binaya baskın düzenlemiş, bu durum Rusya'da büyük tepkiye yol açmıştı.

Ukrayna'da savaş son haftalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde yaşanan çatışmalarla giderek şiddetini artırıyor.

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