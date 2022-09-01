Putin, Gorbaçov’un cenaze törenine katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaşamını yitiren Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yoğun planı ve programı dolayısıyla cenaze törenine katılmayacağını söyledi. Peskov, Putin’in bugün Gorbaçov’un yaşamını yitirdiği Moskova’daki Merkez Klinik Hastanesi’ni ziyaret ettiğini ve başsağlığı mesajını ilettiğini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.