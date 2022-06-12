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Putin hakkında çarpıcı iddia: 3 ayı kaldı

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İngiliz medyasına konuşan eski istihbarat yetkilisi Christopher Steele, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.
Putin hakkında çarpıcı iddia: 3 ayı kaldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte kamuoyuna verdiği poz ve görüntülerle sağlığı sorgulanan Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dikkat çekici bir iddia eski İngiliz istihbarat yetkilisi Christopher Steele’den geldi. Steele, Putin’in sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini öne sürdü.

Son haftalarda Putin’in sağlık durumu ile ilgili iddialar sık sık gündeme gelmiş ve bazı kaynaklar Putin’in kanser, MS ya da Parkinson olduğunu öne sürmüştü. Bazı yetkililer ise Putin’in birkaç aylık ömrü kaldığını iddia etmişti.

BBC Radio 4’te yayınlanan World at One’a konuşan Steele, “Ben Putin’in 3 ile 6 aydan daha fazla görevde kalacağına inanmıyorum. Sağlığının giderek kötüleştiğine dair işaretler görüyorum” ifadesini kullandı.

Çarşamba günü canlı yayında olması planlanan yıllık basın toplantısını ertelemiş ve bu da sağlık sorunları ile ilgili iddiaların ayyuka çıkmasına sebep olmuştu. Putin, bu etkinliği son 5 yılın dördünde gerçekleştirmiş ve sadece Covid-19 sebebiyle bir yıl ertelemişti.

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