Putin için ‘dahi’ diyen Trump’tan U dönüşü: Dünya için çok üzücü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak “Bu asla olmaması gereken bir şey. Böyle bir şey benim yönetimimde asla olmazdı” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak “Bu asla olmaması gereken bir şey. Böyle bir şey benim yönetimimde asla olmazdı” dedi.

Fox News kanalında konuşan Trump, “Bu tüm dünya için üzücü, ülke için ve boş yere öldürülecek çok sayıda insan için çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Önceki gün bir podcast programına katılan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “dahi” diye nitelemiş, “Dün televizyonda Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerini tanıdığını gördüm ve bunun dahice olduğunu düşündüm. Bu harika bir şey. Ne kadar akıllıca bir hamle diye düşündüm. Bir de üzerine barış gücü gönderiyor” demişti.

Eski ABD Başkanı'nın tartışma yaratan bu sözlerine Beyaz Saray'dan da açıklama gelmişti. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, “ABD yönetimi Putin'i öven birinden tavsiye almaz” ifadelerini kullanmıştı.