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Putin ile Erdoğan Soçi'de, Esad İdlib'te

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Suriye Devlet Başkanı Esad, İdlib'te yaptığı açıklamalarda Erdoğan'a yönelik ağır ithamlarda bulundu
Putin ile Erdoğan Soçi'de, Esad İdlib'te

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011'de bölgedeki çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez İdlib vilayetine gitti. Esad'ın uzun yıllar sonra gerçekleştirdiği bu ziyaretin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriye gündemiyle bir araya geleceği güne denk gelmesi dikkati çekti.

Esad'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Esad, İdlib kırsalındaki Hbeit kasabasındaki cephede Suriye ordusunu mensuplarıyla buluşuyor" ifadeleri yer aldı. 

Telegram ajansının aktardığına göre Esad, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Erdoğan'a ağır ithamlarda bulunarak "Suriye'den toprak çalmakla" suçladı.

Yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı İdlib bölgesi Rusya'nın aracılık ettiği bir ateşkes anlaşması ile koruma altına alınmıştı, ancak bölgede çatışmalar sürüyor.

Öte yandan Erdoğan ve Putin bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. 'Barış Pınarı Harekâtı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın bitmesine saatler kala gerçekleştirilecek zirvede gündemin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyon ve SDG'nin Suriye'ye bıraktığı topraklar olması bekleniyor.

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