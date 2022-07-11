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Putin imzaladı, tüm Ukraynalılara ‘Rusya vatandaşlığı’ yolu açıldı

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Ukrayna’daki Rus işgali 138. günde de devam ederken Rusya lideri Putin, tüm Ukraynalıların Rusya vatandaşı olmasını kolaylaştıran bir kararnameyi imzaladı.
Putin imzaladı, tüm Ukraynalılara ‘Rusya vatandaşlığı’ yolu açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ukrayna vatandaşlarının kolaylaştırılmış bir prosedürle Rusya vatandaşlığına başvurmasının önünü açan bir kararnameyi imzaladı. Kararname Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlandı.

Rusya daha önce basitleştirilmiş vatandaşlık başvuru sürecinin Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde yaşayanlarla kontrolü ele geçirdiği Herson ve Zaporijya için geçerli olacağını açıklamıştı.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu ve Ukrayna birlikleri arasında şiddetli çatışmalar, Donetsk ve Luhansk'ın bulunduğu Donbas bölgesinde devam ediyor.

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