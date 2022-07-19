  • BIST 2.501,96
  • Altın 966.003
  • Dolar 17.5442
  • Euro 17.9566
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Putin, İran’a geldi

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirilecek Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.
Putin, İran’a geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’a geldi. Putin, başkent Tahran’da İranlı yetkililer tarafından karşılandı. Putin, ziyareti çerçevesinde İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana formatındaki 7. Üçlü Zirve’ye katılacak. Erdoğan ve Reisi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Putin’in, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

ZİRVENİN GÜNDEMİ 

Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının ele alınması öngörülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan’dan Biden’a yanıt: ABD’nin de hataları oldu16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:34
  • Irak’ta kriz sürüyor: Koordinasyon Grubu, Meclis’i toplanmaya çağırdı16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:29
  • İsrail, Gazze’yi vurdu16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:04
  • Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı15 Temmuz 2022 Cuma 19:02
  • Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken dikkat çeken iddia: Bölgede hareketlilik sürüyor15 Temmuz 2022 Cuma 17:39
  • ABD ve İsrail, İran’a karşı ortak bildiriyi imzaladı14 Temmuz 2022 Perşembe 18:50
  • ABD ve İsrail’den İran’a karşı nükleer hamlesi14 Temmuz 2022 Perşembe 18:14
  • İsrail ve Yunanistan’dan ortak tatbikat13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:25
  • Pentagon duyurdu: IŞİD’in üst düzey ismi öldürüldü12 Temmuz 2022 Salı 19:05
  • Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken Esad’dan Halep şovu09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti