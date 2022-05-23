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Putin; Joe Biden, Morgan Freeman ve Mark Zuckerberg’i kara listeye aldı

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üçüncü ayını doldururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı isimlere getirdiği yasak şaşkınlık uyandırdı.
Putin; Joe Biden, Morgan Freeman ve Mark Zuckerberg’i kara listeye aldı

Rusya, politikacılar, gazeteciler, teknoloji girişimcileri ve akademisyenler de dahil olmak üzere ülkeye girişine artık izin verilmeyen ABD vatandaşlarının güncellenmiş bir listesini yayınladı.

Mark Zuckerberg…

Times’ta yer alan habere göre, 963 kişinin yer aldığı listede, ABD Başkanı Joe Biden, Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman ve Facebook ve Instagram’ın dahil olduğu Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Microsoft Başkanı Brad Smith, Investigate Russia adlı bir web sitesi projesinde yer alan film yapımcısı Rob Reiner de yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, listedekiler “Rus düşmanlığını” kışkırtmaktan suçluydu.

Joe Biden…

“AMERİKAN HALKINA SAYGI DUYUYORUZ”

ABD eski başkanı Donald Trump listede yer almazken, 84 yaşındaki aktör Freeman’ın da listeye dahil edilmesi birçok kişiyi şaşırttı. Rusya, ünlü aktörü, Eylül 2017’de Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesini eleştirdiği bir video nedeniyle yasaklandığını söyledi.

Morgan Freeman…

Amerikalı politikacılar, yaptırımların Ukrayna’ya olan desteklerini caydırmayacağını söyledi.

Kara listeyi açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya, her zaman saygı duyduğumuz Amerikan halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ayırıyor, onlara karşı saygılı, dürüst, diyaloga açık ve çatışma istemeyen bir konumda” dedi.

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