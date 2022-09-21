Putin: Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözümü destekliyoruz

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözümü desteklediğini söyledi.

Putin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rusya Büyükelçisi’nin güven mektubu sunma töreninde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medya sayfasında yer alan habere göre Putin Vladimir, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerin her zaman ülkeler arasındaki kültürel ve manevi ortaklık ve dostluk geleneklerine dayandığını belirtti.

Konuşmasında Putin, Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözümünü desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Putin şöyle dedi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkiler her zaman milletlerimiz arasındaki kültürel ve manevi ortaklığa ve dostluk geleneklerine dayanmıştır. Rusya Federasyonu her zaman Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olarak kapsamlı, adil ve uygulanabilir bir şekilde çözülmesinden yana olmuştur ve olmaya da devam etmektedir”.