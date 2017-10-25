“Putin, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansa katılmak istiyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Moskova temaslarını dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesiyle tamamladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kıbrıs’la ilgili bir sonraki konferansa katılma isteğini dile getirdiği öne sürüldü, Rum yönetiminin de Rusya’nın, konferans katılımcıları konusunda ABD ve İngiltere’yi yoklamasını beklediği haber verildi.

Politis haberi “Bir Sonraki Konferansa Katılma Konusunu Gündeme Getirdi… Putin Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Sorununa Daha Direkt Katılımını ‘Öngörüyor’” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Putin Anastasiadis’e “BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin, diğer uluslararası sorunlarda olduğu gibi Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına da katkıda bulunabileceğini” söyledi.

Gazete Putin’in bu sözlerinin, Rusya’nın geçmişte dile getirdiği “Kıbrıs sorunuyla ilgili olası bir konferansa Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri olarak katılma arzusunun” devamı niteliğinde olduğunu savundu, Rum yönetiminin bu “arzuya” olumsuz bakmadığını” ekledi.

Alithia “Kıbrıs Sorununda Rus Desteği… Putin: Çözüm, Dış Müdahaleler Olmadan Kıbrıslılar Tarafından Bulunmalı’” başlıklı manşet haberinde Anastasiadis ve Putin’in dünkü görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında söylediklerini aktardı.

Habere göre Putin Kıbrıs sorununa çözümün, dış müdahale olmadan Kıbrıslılar tarafından bulunmasının önemine dikkat çekerek Rusya’nın, Kıbrıs sorununa, BM kararları ve iki taraf arasındaki anlaşmalara dayalı kapsamlı ve adil bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Putin’in sözlerinden memnuniyet belirten Anastaiadis ise “derhal müzakerelere dönmeye hazır olduğunu” iddia etti, ancak Kıbrıs sorunundaki yeni bir çabanın ön hazırlığının iyi yapılmasının şart olduğu görüşünü tekrarladı.

Anastasiadis Putin’e (gazetenin ifadesine göre) “manalı bir üslupla” bu çabaya “Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin katkısının da gerekeceğini söyledi. Anastasiadis’in bu sözünün Rus tarafını çok memnun ettiğini belirten gazete, Putin’in Kremlin’deki görüşme sırasında, Kıbrıs’la ilgili bir dahaki konferansa Güvenlik Konseyi’nin bütün daimi üyelerinin katılması isteğini yinelediği bilgisi edindiğini yazdı.

PUTİN’E GÖRE “ORTA DOĞU’DA HIRİSTİYAN UNSUR REHABİLİTE EDİLMELİ”

Habere göre Putin Güney Kıbrıs’ı “önemli ortak” diye niteledi. Ada’nın Orta Doğu bölgesine yakın olduğuna işaret ederek Anastasiadis’e, Rusya’nın Suriye’deki terörle mücadele için harcadığı çabalar ve “bölgede Hıristiyan unsurunun rehabilite edilmesi gereği” ile ilgili bilgi verdiğini anlattı.

Anastasiadis ile Rum-Rus ikili ilişkilerini genişletme perspektiflerini ele aldıklarını da söyleyen Putin, “Askeri teknoloji işbirliği alanında da perspektifler var” dedi.

Anastasiadis ise Kremlin’deki görüşmeyi “çok yaratıcı ve yapıcı” diye niteledi, Kıbrıs sorununda Rusya’nın özellikle Güvenlik Konseyi’nde güttüğü ilkeli tutum için şahsının ve Rum halkının teşekkürlerini iletti.

Anastasiadis, Moskova’daki sıcak karşılamaya ya Rum Yönetimi Başkanı ya da sıradan vatandaş olarak mukabele etmek istediğini söyleyerek Putin’i Güney Kıbrıs’a davet etti.

“RUSYA ANKARA’YA MESAJLAR GÖTÜREBİLİR”

Nikos Anastasiadis Putin’le görüşmesi öncesinde Rus haber ajansı TASS’a yaptığı Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili özel açıklamada “Rusya’nın Türkiye ile iyi ilişkilerinin ne şahsımı ne de Kıbrıs halkını rahatsız ediyor” dedi.

Anastasiadis “Türkiye-Rusya ilişkileri engel değil, aksine, Türkiye üzerinde nüfuz kullanabilecek ve sorunu anlayan bir ülke, doğru istikamette olumlu katkı sağlayabilir, yani Ankara’ya mesajlar götürebilir” ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin Rusya ile ilişkileri olmasının, ABD ile de olmayacağı anlamına gelmediğini, aynı şeyin İsrail ve Filistin ile de geçerli olduğunu söyleyen Anastasiadis, “AB üyesi olarak Avrupa Birliği içerisinde Rusya-AB ilişkilerine elimizden geldiğince olumlu bakmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fileleftheros “Putin’den Destek… Rus Devlet Başkanı Kıbrıs Sorunu, Ekonomik ve İkili Konularda Mesajlar Verdi” başlıklı manşet haberinde Putin’in Kıbrıs sorununa çözümü dış müdahale olmadan, Kıbrıslıların bulması gerektiği net tavrının Orta Doğu’daki ve özellikle Suriye’deki Rus çıkarlarının Moskova’yı Ankara ile ilişkilerini oldukça yükselttiği bir dönemde ortaya konulduğuna dikkat çekti.

Gazete dünkü görüşmeden sonra Rum tarafının, gerek Kıbrıs sorununda gerek Rum-Rus gündemindeki konularda olumsuz yanlış anlamalar olmadığı için memnun göründüğünü de kaydetti.

KONFERANSA 5’LERİN KATILIMI RUM TARAFININ DEĞİŞMEZ TEZİ

Haravgi “Uluslararası Konferans Aniden, Seçim Propagandası ve Halkla İlişkiler Maksatlı Hatırlandı” başlıklı haberinde Anastasiadis’in, “Rusya’nın ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tümünün katılacağı uluslararası konferansı, seçim propagandasına hizmet etmek maksadıyla hatırladığını” yazdı.

Bunun, Rum tarafının değişmez tezi olduğunun altını çizen gazete Anastasiadis’in, “yanlış ve Rum Ulusal Konseyi’nin ezeli kararlarına aykırı olduğunu bile bile, 1 Aralık 2016 yemeğinden, AB’nin gözlemci, BM’nin, üç garantör ülkenin ve Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının katıldığı Cenevre’deki ‘7’li konferanstan sonra bu tezi aniden, Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada gündeme getirdiğini” yazdı.