Putin: Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye İdlib'te yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok” diyen Putin, “Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN VE PUTİN 5 MART’TA GÖRÜŞECEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart Perşembe günü Rusya’nın başkenti Moskova’da yüz yüze görüşecek.

Görüşmede İdlib konusu ele alınacak.