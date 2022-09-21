Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti

Ukrayna, daha önce Rusya'nın ele geçirdiği bazı bölgelerde hakimiyeti yeniden sağlarken Rusya'dan kısmi seferberlik ilanı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi. Putin, askeri operasyonunun hedeflerinin değişmediğini de vurguladı.

Ukrayna’nın son dönemde önemli topraklarını Rusya’dan geri almasının ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması kararı alınmıştı. Rus yetkililer, bölge yönetimlerinin seçimlerinden Rusya’ya bağlanma yönünde bir karar çıkması durumunda bu taleplerin yerine getirileceği açıklamasını yapıyorlardı.

Ukrayna ve müttefikleri ise seçim kararlarını kınarken, az sayıda ülkenin bu yeni bölgeleri tanıması bekleniyor. Öte yandan bu sürecin barış görüşmelerini baltalamasına kesin gözüyle bakılıyor.