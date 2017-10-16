 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.474
  • Altın 151,756
  • Dolar 3,6440
  • Euro 4,3033
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

Putin, Kuzey Kore'ye kısıtlamalar getiren kararnameyi imzaladı

» »
Putin, Kuzey Kore'ye kısıtlamalar getiren kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah ve füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik birtakım kısıtlamalar içeren BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Putin, tüm uyarılara rağmen nükleer silah ve füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yanıt olarak kabul edilen 30 Kasım 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için önlemler alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

14 Ekim'de yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre Putin, Kuzey Kore'yi temsil eden kişi veya gruplarla bilimsel ve teknik işbirliğini durdurma talimatı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Afganistan'da NATO Taliban'ı bombaladı11 Ekim 2017 Çarşamba 15:46
  • Kuzey Kore, Rus vekillerden ‘ABD'yi ateşle terbiye etme' fikrine destek vermelerini istedi11 Ekim 2017 Çarşamba 14:39
  • Hindistan’da inek dışkısından elektrik enerjisi üretildi03 Ekim 2017 Salı 10:47
  • Myanmar liderinden insan hakları ihlallerine kınama19 Eylül 2017 Salı 09:59
  • Kuzey Kore'deki deprem ''hidrojen bombası'' çıktı !03 Eylül 2017 Pazar 16:24
  • Arakan'da bir haftada 400 ölü01 Eylül 2017 Cuma 13:06
  • Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japonya'nın üzerinden geçti29 Ağustos 2017 Salı 12:36
  • Çin’in Anhui eyaletinde 2,5 milyon kişi afetzede21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:52
  • Dünyanın en yaşanılabilir kenti: Mellbourne16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:42
  • ABD'nin en büyük alacaklısı yine Çin oldu16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti