Putin-Macron görüşmesinden sonuç çıkmadı ama dev masa alay konusu oldu

Rusya ve Belarus’un Ukrayna sınırında tatbikata hazırlandığı günlerde Batılı istihbarat birimleri Rusya’nın Kiev’i işgal edebileceğine dair raporlar yayınlarken, tansiyonu dindirmek için birçok ülke de devreye girdi.

Rusya ve Belarus’un Ukrayna sınırında tatbikata hazırlandığı günlerde Batılı istihbarat birimleri Rusya’nın Kiev’i işgal edebileceğine dair raporlar yayınlarken, tansiyonu dindirmek için birçok ülke de devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Ukrayna’ya giderek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’ya giderek Putin ile masaya oturdu.

Masanın bir tarafından ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı’nı metrelerce uzaktan selamlayan Putin’in gülümsemesi dikkat çekti.

Fakat iki liderin görüştüğü masanın boyutu, görüşmeden çıkan sonucu adeta gölgede bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in dev boyutlardaki konferans salonu masası uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Fransız diplomatlar, iki liderin birbirini ancak kulaklıklarla duyabildiğini söyledi.

Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı’nın bu masa ile Macron’a mesaj verdiği yorumunu yaptı. Fransız diplomatik kaynakları, “Cumhurbaşkanı Macron, Putin’den o kadar çok uzakta oturdu ki birbirlerini tercümeyi dinlemek için verilen kulaklıklar aracılığıyla duydular” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görseller espri kaynağı oldu.

Beyaz ahşaptan yapıldığı tahmin edilen 3 ayaklı masanın üzerinde de işlemeler bulunuyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoşop kullanarak görseller paylaştı.

Sosyal medyada da Putin’in Macron’u ağırladığı masa ile ilgili esprili fotoğraf ve videolar paylaşıldı. Birçok kullanıcı, Putin’in “Savaş gemisinde ağırladığını” yazarken esprili yorumlar paylaşım rekoru kırdı.