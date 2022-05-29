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Putin, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonda görüştü. Macron ve Scholz'un, Putin'e, Zelenskiy ile doğrudan diyaloğu kabul etme çağrısında bulunduğu belirtildi.
Putin, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Macron ve Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Liderlerin, Ukrayna’daki en son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, Putin’in devam eden özel askeri operasyon kapsamındaki son olaylar hakkında tarafları bilgilendirdiği açıklandı. Putin’in, Rus tarafının diyaloğun yeniden başlamasına açık olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca görüşmede Putin’in Batılı silahların Ukrayna’ya sevkiyatını eleştirdiği ve riskleri artırdığı konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede küresel gıda güvenliği endişelerinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın Karadeniz limanlarından Ukrayna tahıl ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır. Rus gübrelerinin ve tarımsal ürünlerin arzının artırılması, küresel gıda pazarındaki gerilimlerin azaltılmasına da yardımcı olacaktır, ancak bu kesinlikle ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirecektir denildi.

2 BİN 500 UKRAYNALI ASKERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Dünkü telefon görüşmesine dair Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Macron ve Scholzun ateşkes taleplerini yineledikleri belirtilerek, Putin’i, mümkün olan en kısa zamanda Zelenskiy ile doğrudan diyaloğu kabul etme çağrısında bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, iki liderin, Azovstal demir çekik fabrikasında teslim olan yaklaşık 2 bin 500 Ukraynalı askerin de serbest bırakılması çağrısında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Başkan Macron ve Başbakan Scholz, Başkan Putin’e, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına izin vermek ve böylece küresel bir gıda krizini önlemek için Odesa ablukasının acilen kaldırılması gerektiğini vurguladı denildi.

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