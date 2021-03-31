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Putin, Merkel ve Macron İle Çevrim İçi Görüşme Yaptı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güncel uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.
Putin, Merkel ve Macron İle Çevrim İçi Görüşme Yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güncel uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yöntemle yapılan görüşmede Putin, Merkel ve Macron yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çabalarının birleştirilmesine dikkat çekti.

Liderler, Rus Sputnik V aşısının AB’de tescil edilme olasılığı ve bu aşının Avrupa ülkelerine olası tedariki ve ortak üretimine de değindi.  

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı karşılıklı ilgi gösterilmesi halinde, AB ile normal, siyasal niteliğini yitirmiş bir etkileşimi yeniden tesis etmeye hazır olduğunu bildirdi.  

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar ile ilgili olarak son durumun ele alındığı görüşmede, çatışmaların çözümüne temel teşkil eden Minsk Anlaşması’nın alternatifsiz olduğu vurgulandı.

Libya konusunun ele alındığı görüşmede, tarafların ateşkese uymasından ve ülkede geçici yönetimin kurulmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Suriye’deki durumu da görüşen liderler, İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunması, uygulanması ve bu yöndeki adımların daha fazla koordine edilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Putin, Belarus’taki durum ile ilgili olarak da egemen bir devletin iç işlerine dışardan müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ayrıca Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili davaya ilişkin konular ele alındı. 

Kremlin'in açıklamasında, görüşmelerin samimi bir atmosferde gerçekleştiği, gündemdeki konularla ilgili ortak çalışmalara devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. 

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