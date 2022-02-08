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Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

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Rusya lideri Putin, Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" dedi.
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı yorumlayan Putin, "Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı" dedi.

NATO'nun eylem planında Rusya'nın düşman olarak değerlendirildiğine işaret eden Putin, ittifakın Rusya'ya 'ders vermeye kalktığını' belirtti.

 

'NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor'

Rusya lideri, "NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü" ifadelerini kullandı.

 

'Minsk Anlaşmalarına uymak zorundasınız'

Donbass ihtilafının çözümüne yönelik Minsk Anlaşmalarının önemini vurgulayan Putin, "Beğenin ya da beğenmeyin Minsk Anlaşmalarına uymak zorundasınız" dedi.

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