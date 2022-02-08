Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı yorumlayan Putin, "Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı" dedi.

NATO'nun eylem planında Rusya'nın düşman olarak değerlendirildiğine işaret eden Putin, ittifakın Rusya'ya 'ders vermeye kalktığını' belirtti.

Rusya lideri, "NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü" ifadelerini kullandı.

Donbass ihtilafının çözümüne yönelik Minsk Anlaşmalarının önemini vurgulayan Putin, "Beğenin ya da beğenmeyin Minsk Anlaşmalarına uymak zorundasınız" dedi.

Putin ayrıca Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektiğini kaydetti.

Rusya lideri, "Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor" değerlendirmesini yaptı.

'ABD ve NATO, Rusya'nın bşat kaygılarını görmezden geldi'

Öte yandan görüşmede güvenlik garantilerinin ele alındığını ifade eden Putin, "ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi. Rusya, 30 yıldır NATO'yu Moskova'nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Moskova'nın ABD ve NATO'ya göndereceği yanıt hakkında Fransa liderini bilgilendirdiğini kaydeden Putin, "Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırılarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?" diye konuştu.

Putin, "Güvenlik garantilerinde Rusya'nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok" vurgusunu yaptı.

Kırım hakkındaki tartışmalara değinen Rusya lideri, "Rusya, Kırım'ın askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek" dedi.

'Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa Avrupa savaşa sürüklenir'

Putin, "Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak" uyarısını yaptı.

Fransa liderinin Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin zorlu geçebileceği değerlendirmesini yapan Putin, "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz" yorumunda bulundu.

Bunun yanı sıra Putin, Rusya'nın halihazırda ülkesinde yargılanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu dile getirdi. "Şaka yapmıyorum" vurgusunu yapan Putin, "Pyotr Alekseyeviç'in halihazırda Rusya'da gayrimenkulü ve birkaç küçük fabrikası var. Tek yapması gereken tek yönlü bilet almak" dedi.

Putin, ayrıca Mali'de faaliyet gösteren Rus özel güvenlik şirketi Wagner hakkındaki iddiaları da yorumladı.

Rusya lideri, "Mali'deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok" diye konuştu.

Macron ise, açıklamasında "Fransa ile Rusya'nın irtibatı mevcut, ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Avrupa'da barışçıl bir yol bulmanın hala mümkün olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa'da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz" yorumunu yaptı.

'Rusya ve AB'nin gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor'

Fransa lideri, "Rusya ile Avrupa Birliği'nin, durumun istikara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor" dedi.

Rusya ile Avrupa'nın, güvenlik garantileri konusunda ortak çalışması gerektiğine vurgu yapan Macron, "Güvenik üzerine çözümler yenilikçi olabilir" diye konuştu.

'Ortaklaştığımız noktalar oldu'

"Putin ile Ukrayna'ya yönelik tutumda ortaklaştığımız noktalar oldu" diyen Macron, "Önümüzdeki günlerde Putin ile Ukrayna konusunda telefonla bir görüşme yapma imkanım daha olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa lideri, ayrıca "(Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun Belarus'taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeliydim ama Putin beni bu konuda teskin etti" bilgisini paylaştı.